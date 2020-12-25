МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Наиболее часто встречающийся в России способ подделать паспорт – это переклеенная фотография, причем без специальных навыков и оборудования определить подделку может быть затруднительно, рассказал в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук. Мобильный "паспорт" россиян может заменить целый ряд документов

"Наверное, с моей стороны было бы опрометчиво это обсуждать. Но наиболее часто встречающаяся подделка паспорта – это переклеенная фотография. Есть способы ее выявления, но они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности. Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится", — отметил Трачук.

На вопрос, нуждается ли российский бумажный паспорт в модернизации, глава Гознака ответил, что это зависит от того, как будет продвигаться проект по электронному паспорту. "Если в течение ближайших нескольких лет решения по этому вопросу будут приняты, то очевидных причин для модернизации бумажного паспорта я не вижу", — резюмировал он.

Полностью вторую часть интервью читайте в 11.00 мск на сайте ria.ru.