МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Тринадцатую зарплату правильнее всего будет отложить частично в "подушку безопасности", а ее большую часть направить на погашение кредитов, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности. Сбербанк назвал популярные у россиян способы сбережения денег

В четверг онлайн-сервис по поиску работы SuperJob представил исследование, согласно которому большинство россиян планируют потратить тринадцатую зарплату на выплату кредитов, а также отправиться в отпуск и купить подарки.

"Чтобы тринадцатая зарплата "не ушла в пустоту", необходимо отложить 15-20% от нее в "подушку безопасности". Если у вас есть незакрытые кредиты или долги, то большую часть новогоднего бонуса лучше потратить на их погашение. Около 10-15% можно потратить на подарки, наградив самого себя за работу в течение года", — рассказала Елена Бобкова.

Эксперт отметила, что если долгов нет, то большую часть суммы лучше всего трансформировать в "доходы будущих периодов". "Положить на накопительный счет, открыть депозит или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Доходность по ИИС будет гораздо выше, дополнительно у вас появиться право на получение налогового вычета. Но ИИС – это инструмент долгосрочного вложения, поэтому быстро получить по нему доход не получится", — добавила она.

По словам эксперта Игоря Григорьянца, страхование жизни и имущества также является неплохими инструментом для снижения личных рисков, так как по статистике многие критические ситуации происходят именно в праздники. "Универсального рецепта нет. Каждый принимает решение, руководствуясь своей текущей жизненной ситуацией. Но новогодняя премия, особенно в наше сложное время, это хороший шанс немного укрепить свою финансовую безопасность в грядущем году", — заключил он.