С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что в целом ситуация с распространением коронавируса в стране остается напряженной, такую позицию он обозначил в пятницу на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым во время рабочей поездки в регион. Россия приостановила экспорт препарата от коронавируса

Мишустин поинтересовался, как обстоит ситуация с распространением коронавируса в городе, и попросил губернатора рассказать об этом подробнее. "К сожалению, ситуация в стране непростая, напряженная", — резюмировал премьер.

При этом он заметил, что власти региона прикладывают "много усилий для того, чтобы принять все необходимые меры для лечения больных с коронавирусом".