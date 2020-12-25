2020-12-25T16:49:41+03:00
2020-12-25T16:49:41+03:00
2020-12-25T16:49:41+03:00
2020
https://1prime.ru/society/20201225/832682813.html
Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что в целом ситуация с распространением коронавируса в стране остается напряженной, такую позицию он обозначил в пятницу на встрече... ПРАЙМ, 25.12.2020
covid-19, пандемия, россия, новости, экономика, регионы, общество
https://1prime.ru/images/83268/27/832682790.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83268/27/832682790.jpg
https://1prime.ru/images/83268/27/832682788.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83268/27/832682788.jpg
https://1prime.ru/images/83268/27/832682776.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83268/27/832682776.jpg
https://1prime.ru/Pharm_industry/20201225/832682154.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что в целом ситуация с распространением коронавируса в стране остается напряженной, такую позицию он обозначил в пятницу на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым во время рабочей поездки в регион.
Мишустин поинтересовался, как обстоит ситуация с распространением коронавируса в городе, и попросил губернатора рассказать об этом подробнее. "К сожалению, ситуация в стране непростая, напряженная", — резюмировал премьер.
При этом он заметил, что власти региона прикладывают "много усилий для того, чтобы принять все необходимые меры для лечения больных с коронавирусом".