МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба.

Сутками ранее сообщалось о 74 умерших. В Британии за сутки от коронавируса умерли 574 человека

"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 840.

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