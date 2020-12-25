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Еще 77 пациентов с COVID скончались в Москве
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Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба. Сутками ранее сообщалось о 74 умерших. "В Москве скончались 77 пациентов, у... ПРАЙМ, 25.12.2020
оперштаб по борьбе с коронавирусом, коронавирус, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба.
Сутками ранее сообщалось о 74 умерших.
"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 840.
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