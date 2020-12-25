МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ дополнило перечень импортных медицинских изделий, для которых установлены ограничения при госзакупках, рядом медицинских и хирургических изделий, в том числе изделиями для сбора и транспортирования биологических жидкостей и тканей, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу 1 января 2021 года. Аналитик: расходы на медицину сократят на 40% в следующем году

В частности, в перечень попали медицинские сумки-холодильники, мочеприемники и калоприемники.

Уточняется, что данное постановление не применяется к отношениям, связанным с закупками, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, а также контракты и приглашения принять участие в которых направлены до вступления документа в силу.

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