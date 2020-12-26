ВАРШАВА, 26 дек — ПРАЙМ. Польский специалист, владелец магазина Galeria Numizmatyczna Славомир Стец советует начинающим нумизматам избегать рынков и иметь дело только с проверенными продавцами. Банк России выпускает памятные монеты с крокодилом Геной

Он констатировал, что пандемия коронавируса вызвала серьезный рост нумизматического рынка в Польше. "Когда началась пандемия коронавируса, специалисты прогнозировали серьезный спад на нумизматическом рынке, рассчитывали, что в условиях финансовой неопределенности люди начнут экономить, рынок будет слабым и цены на монеты пойдут вниз", — рассказал собеседник агентства.

Сейчас можно утверждать, что негативные прогнозы для нумизматического рынка оказались ошибочными. "На данный момент эти ожидания не оправдались. Наоборот, оказалось, что люди боятся инфляции и инвестируют в монеты. Рынок все время растет — монеты дорожают. Сейчас особенно видно, что покупают монеты как коллекционеры, так и инвесторы", — сказал специалист.

По просьбе РИА Новости он дал несколько советов тем, кто делает первые шаги в нумизматике, как не потерпеть крупных финансовых потерь и не быть обманутым. "Если речь идет о коллекционерах, то каждый должен собирать то, что ему нравится. Чтобы не столкнуться с проблемами, нужно покупать монеты у надежных продавцов, обходить стороной базары. Лучше иметь дело с проверенными продавцами, которые имеют магазин, так как такие продавцы дают гарантию и несут ответственность за свой товар", — сказал собеседник агентства.

"Если коллекционер одновременно хочет инвестировать в монеты, то лучше иметь доверенного человека, с которым можно посоветоваться. Также обязательно сначала нужно изучать ситуацию на рынке, что делается на аукционах, присмотреться", — добавил он.

Владелец магазина отметил, что в настоящее время особой популярностью пользуются монеты, изготовленные из золота. "В нумизматике время от времени случается мода на монеты определенных стран или определенных периодов. Но сейчас наибольшую тенденцию к росту демонстрируют золотые монеты – они имеют как историческую ценность, так и инвестиционную. Золото рассматривается, как гарантия защиты капитала. Такая ситуация наблюдается с марта 2020 года, когда пандемия коронавируса дошла до Польши", — пояснил он.

Стец рассказал, что недавно была продана самая дорогая польская монета, купленная в Польше. Золотая монета номиналом 50 дукатов 1621 года была продана за 3 миллиона злотых (около 815 тысяч долларов).

"Можно сказать, что эту монету купил коллекционер. Но сегодня практически каждый коллекционер является еще и инвестором. Очень редко, чтобы, как ранее, человек собирал монеты всю жизнь, а потом передавал коллекцию в музей", — заключил владелец магазина.

Чистым инвесторам, которые покупают золотые монеты, он советует соотносить цену монеты с ценой содержащегося в ней золота. "Если речь идет об инвестициях в золотые монеты, то совет простой – стараться покупать монеты по цене как можно ближе к цене золота. Это будет хорошая покупка. После этого остается ожидать, как поведет себя рынок. В принципе золото дорожает постоянно, но случаются и снижения котировок. Но это не отменяет долговременной тенденции на подорожание", — сказал он.

Среди польских нумизматов давно популярны российские монеты. "Российские монеты стали очень популярны с начала 2000-х годов. Сейчас они постоянно растут в цене с лишь небольшими падениями", — говорит Стец. По его наблюдениям, особенностью рынка российских монет является то, что коллекционеры хотят приобретать их в хорошем состоянии. Одна из самых популярных среди коллекционеров монет – серебряный рубль Екатерины II – может стоить от 500 до 50 тысяч злотых (от 135 до 13,5 тысячи долларов) в зависимости от состояния.

Специалист отметил еще одну тенденцию, связанную с тем, что в последнее время инвестициями в монеты занялись не только серьезные специалисты от нумизматики. "В последнее время в Европе большую популярность приобрели запакованные монеты с оценкой состояния и подлинности. Ведущими компаниями в этой области являются NGS и PCGS", — рассказал он.

По просьбе владельца фирма осуществляет оценку подлинности монеты и ее состояния. Этим занимаются авторитетные специалисты компаний, специализирующиеся в определенной области нумизматики. Монета запаковывается в специальный прозрачный контейнер. На контейнер наклеивается информация о монете, включая ее состояние и индивидуальный номер. Проверить состояние и подлинность запакованной монеты можно прямо на сайте компании по индивидуальному номеру.

"В последнее время именно запакованные монеты приобретают популярность, потому что при их покупке можно не быть специалистом. Фирма дает гарантию подлинности", — пояснил Стец. Он уточнил, что стоимость запакованной монеты серьезно повышается во многом из-за того, что ее качество гарантировано, хоть и цена такой услуги может варьироваться от 30 до 300 евро.