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Россияне в следующем году будут добиваться финансовой стабильности
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Большая часть россиян видит для себя главной задачей на следующий 2021 год формирование финансовой подушки безопасности, а также хотят научиться распоряжаться своими деньгами. Об... ПРАЙМ, 26.12.2020
россия, опрос, финансы, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Большая часть россиян видит для себя главной задачей на следующий 2021 год формирование финансовой подушки безопасности, а также хотят научиться распоряжаться своими деньгами. Об этом пишет в субботу РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Сбербанка.
39% респондентов ставят перед собой цель на следующий год в формировании финансовой безопасности.
Еще почти треть (30%) участников исследования планируют больше времени уделять семье и дому.
Каждый четвертый россиянин (24%) намерен избавиться от вредных привычек и начать вести более здоровый образ жизни.
7% респондентов нацелены совершить в следующем году крупную покупку.
"Большинство новогодних желаний и целей традиционно связаны с главными составляющими благосостояния — здоровьем, защитой семьи и дома, финансами", — отмечают авторы исследования.
В то же время традицию загадывать желания под бой курантов на новый год соблюдают три четверти россиян.