МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Большая часть россиян видит для себя главной задачей на следующий 2021 год формирование финансовой подушки безопасности, а также хотят научиться распоряжаться своими деньгами. Об этом пишет в субботу РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Сбербанка. Врач рассказал, как восстановить легкие после COVID

39% респондентов ставят перед собой цель на следующий год в формировании финансовой безопасности.

Еще почти треть (30%) участников исследования планируют больше времени уделять семье и дому.

Каждый четвертый россиянин (24%) намерен избавиться от вредных привычек и начать вести более здоровый образ жизни.

7% респондентов нацелены совершить в следующем году крупную покупку.

"Большинство новогодних желаний и целей традиционно связаны с главными составляющими благосостояния — здоровьем, защитой семьи и дома, финансами", — отмечают авторы исследования.

В то же время традицию загадывать желания под бой курантов на новый год соблюдают три четверти россиян.