МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что броши, которые она надевала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в 2020 году, передавали понимание регулятора ситуации в экономике.

"Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации", — сказала Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI. "В Китае меня не пустили бы и в магазин": Сергей Шнуров провёл "Data Debatы" в поддержку форума "Сильные идеи для нового времени"

Первой брошью со смыслом стала неваляшка в марте — это была отсылка к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии и рекламой нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой. Набиуллина призналась, что брошку с аистом в феврале на первое заседание в году надела случайно, хотя как раз в декабре ее спросили о том, какой она птицей себя считает.

Решение надеть брошь в виде снегиря на последнее заседание совета директоров в текущем году глава ЦБ объяснила тем, что эта птица стойкая и может переносить разные заморозки.

Набиуллина отметила, что каждый раз думает о смысле надеваемой брошки, но его интерпретируют шире. Например, председатель Банка России не ожидала, что брошь в виде голубой волны, которую она надела в октябре, будут трактовать как опасения регулятора по поводу новых геополитических рисков из-за победы демократа Джо Байдена на выборах в США.

При этом Набиуллина заявила, что пока не знает, продолжит ли надевать брошки в следующем году.

Глава ЦБ в 2020 году каждый раз после решения регулятора по ключевой ставке стала надевать тематическую брошку. Например, в период высокой нестабильности в марте она выбрала брошь-неваляшку, а в июне, когда регулятор впервые с 2015 года снизил ставку сразу на 1 процентный пункт, — брошь в виде голубя, который является символом мягкой политики. В сентябре, когда регулятор сохранил ставку неизменной, послание было максимально буквальным — пиджак Набиуллиной украшала кнопка "play/pause".

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