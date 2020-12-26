МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. У бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в России родился сын, сообщил РИА Новости адвокат Анатолий Кучерена.

"Родился мальчик, все в порядке у малыша и мамы. Можно только порадоваться за Эдварда и его супругу, они счастливы", — сказал адвокат, представляющий интересы Сноудена.

Он не уточнил, как назвали малыша. Адвокат Кучерена оценит обоснованность обвинения против Калви

Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.

Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. Позже Сноуден написал в Twitter, что принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.

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