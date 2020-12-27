МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что людям необходимо быть готовыми к возможности новых пандемий, сообщает РИА Новости. Рубль уловил дыхание праздника

"История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью", — отметил Гебрейсус.

Представитель ВОЗ пояснил, что с момента начала пандемии новой коронавирусной инфекции все "перевернулось с ног на голову", хотя еще год назад люди не были знакомы с этой проблемой.

Он признал, что человечество в целом было не готово к пандемии. Он также призвал извлечь уроки из того, что происходит в настоящее время в большинстве стран.

"Воздействие, оказываемое коронавирусом на мир, вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик", — подытожил глава ВОЗ и добавил, что сейчас стоит острая необходимость в инвестициях, при помощи которых человечеству удастся предотвращать подобные ситуации и развивать системы первичной медицинской помощи.

Напомним, что по данным Оперштаба по борьбе с коронавирусом в России на 26 декабря в стране число заболевших коронавирусом превысило три миллиона человек.