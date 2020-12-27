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Песков рассказал, будет ли Путин прививаться от коронавируса
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Президент России Владимир Путин сообщил, что будет прививаться от коронавируса, ждал завершения всех формальностей, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Мы имеем право... ПРАЙМ, 27.12.2020
путин, вакцина, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет прививаться от коронавируса, ждал завершения всех формальностей, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", – приводятся слова Пескова на сайте vesti.ru.
Также пресс-секретарь президента рассказал о массированных атаках недобросовестной конкуренции против российских вакцин.
"К сожалению, мы столкнулись с вами с весьма массивными проявлениями недобросовестной конкуренции. Давайте вспомним, какие нападки имели место в отношении "Спутника". Совершенно бешеные. Конечно, здесь и не пахло каким-то сотрудничеством", – сказал он в эфире канала "Россия 1".
"Но сейчас уже, когда "Спутник" все-таки стал действительно одной из самых востребованных вакцин в мире, сейчас эти нападки не так эффективны", – добавил он.