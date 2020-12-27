МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Посольство США в РФ в воскресенье продолжило заочную дискуссию с российским МИД на тему новогодних и рождественских подарков: в ответ на предложение привиться российской вакциной "Спутник V" было заявлено, что посол Джон Салливан не будет этого делать, чтобы не лишить кого-то из граждан РФ этой возможности. В США сообщили о возможных махинациях с вакциной от COVID

В минувший вторник посольство США в Москве выложило в соцсетях фотографии, посвященные подготовке к Рождеству и Новому году. Также было опубликовано письмо посла Салливана Санта-Клаусу, в котором он написал, что весь год хорошо себя вел, в частности, "носил маску и сохранял дистанцию". В качестве подарка дипломат просит новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и беговые кроссовки.

В субботу МИД РФ шуткой ответил главе американской дипмиссии. "Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина "Спутник V" одобрена для применения людьми старше 60 лет", — написано на странице МИД РФ в Twitter. Послу Салливану 20 ноября исполнился 61 год.

В воскресенье уже на странице посольства США в Twitter появилось сообщение, что посол Салливан "благодарит МИД РФ за предложение, но он не хочет получить дозу вакцины Спутник V, предназначенную для кого-то из граждан РФ". Запись на вакцинацию для москвичей старше 60 лет начнется в понедельник

"Тем не менее, если российский МИД прислушивается к нашим праздничным пожеланиям и заявляет, что у него есть связи с Дедом Морозом, то лучшим подарком может быть немедленное освобождение несправедливо осужденных граждан США — Пола Уилана и Тревора Рида", — говорится в сообщении дипмиссии.