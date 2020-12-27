МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Воздух в салоне самолёта полностью обновляется каждые 3 минуты, риск заражения коронавирусом есть только от ближайших соседей или бортпроводников, поэтому на борту все должны быть в масках, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Обнаружено неожиданное последствие коронавируса

"В полете воздух в салоне полностью обновляется каждые три минуты. Половина его забирается из-за борта, другая половина пропускается через HEPA-фильтры, очищающие от 99% вредных примесей и вирусов. Направление вентиляции в самолетах способствует снижению риска заражения, воздух курсирует не по кругу, проходя по всем рядам самолета, а идет исключительно сверху вниз", — сказал Лебедев.

Он пояснил, что благодаря этому воздушные потоки не перемешиваются. И если человек не ходит туда-сюда по салону, а сидит в кресле, то риск заразиться у него есть только от ближайших соседей или от бортпроводников, поэтому авиакомпании обязывают персонал работать исключительно в перчатках и масках.

"Также хорошо бы постараться забронировать себе места в первых рядах – то есть там, где люди меньше всего ходят. И желательно сесть около иллюминатора и в течение всего полета по возможности не покидать своего места", — добавил Лебедев. Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

По его словам, в салон самолета надо взять антисептические салфетки и небольшую емкость с санитайзером, чтобы обрабатывать руки, подлокотники кресел и столик.

Во время полёта надо находиться в маске и требовать это от своих попутчиков, менять средства индивидуальной защиты каждые 2 часа, а если маска намокла — то как можно быстрее, подчеркнул Лебедев.