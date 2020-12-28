МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Последняя короткая рабочая неделя 2020 года началась в России, ее продолжительность будет зависеть от решения регионов объявлять 31 декабря выходным днем или нет. Эксперты: выходной 31 декабря должен оплачиваться

На заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поддержал предложение руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова сделать 31 декабря в этом году выходным.

По словам президента, принять такое решение на федеральном уровне в столь короткие сроки по действующему закону нельзя. Он также порекомендовал регионам все же принять соответствующее решение.

Но даже если в регионе решат, что день должен быть рабочим, продолжительность работы 31 декабря сокращается на один час.

Ранее в Роструде рассказали, что работодатели могут самостоятельно сделать 31 декабря нерабочим днем для своих сотрудников. В таком случае нужно предусмотреть способ оплаты этого дня.

Работники также могут попросить на 31 декабря день отпуска без сохранения зарплаты, взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время или как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в декабре.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно нему, в следующем году 31 декабря будет нерабочим днем.