МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В России 56% водителей такси собираются работать в новогоднюю ночь, при этом куда-то ездить планируют лишь 22% их потенциальных клиентов, из которых лишь половина – на такси, показало исследование аналитического агентства Contrust и сервиса заказа такси "Ситимобил" — в рамках исследования был проведен опрос, в котором приняли участие более 10 тысяч водителей такси со всей России, рассказали РИА Новости в сервисе. Специалисты рассказали, как правильно выбрать безопасное такси

"Большинство водителей такси собираются провести новогоднюю ночь за рулем – 56% опрошенных водителей работают в эту ночь, поскольку это хорошая возможность заработать", — рассказали в "Ситимобиле" по результатам исследования. Там также отметили, что 30% таксистов работают не каждый Новый год, и только 14% водителей всегда предпочитают отдыхать в эту ночь.

Как показал опрос, не только высокий спрос мотивирует водителей выходить на линию в праздник. Больше половины (57%) водителей рассказали, что пассажиры в эту ночь более внимательны, 21% опрошенных получали щедрые чаевые в честь праздника (иногда они доходили до 10-15 тысяч рублей), 13% рассказали, что их угощали мандаринами.

Символические подарки от пассажиров на Новый год получали 5% водителей, а 3% – предложения выпить шампанского вместе. "Также многие водители рассказывали, что в новогоднюю ночь пассажиры платят по двойному тарифу. Почти 60% водителей хотя бы раз получали от пассажиров приглашения отпраздновать с ними новогоднюю ночь, но согласились на это лишь 3% водителей", — рассказали в компании.

Опрос при этом также показал, что в этом году 22% людей планируют совершать поездки в новогоднюю ночь. Среди них половина выберет личный транспорт и примерно столько же — такси (54%). Только 17% выберет общественный транспорт, 8% – каршеринг, показал опрос.

Также 59% опрошенных будут встречать Новый год с семьей, 29% — с друзьями и семьей, 9% — с друзьями (эта доля больше среди молодежи 18-25 лет), 8% — вдвоем с любимым человеком, 6% — с домашним питомцем, 4% – в одиночестве. Также большинство (83%) останутся отмечать Новый Год в том же городе, где они проживают.