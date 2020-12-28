МОСКВА, 28 дек — РИА Недвижимость. Штрафы от 500 рублей до 300 тысяч рублей, а также административный арест грозят тем, кто в новогоднюю ночь нарушит ограничительные меры, установленные в регионах РФ, рассказали опрошенные РИА Недвижимость юристы. В России могут ввести новый штраф

Ограничения в связи с мерами профилактики COVID-19 отличаются в зависимости от региона России. Изучить то, что можно и чего нельзя делать в новогоднюю ночь, необходимо именно там, где вы намерены встретить Новый год, отметили все опрошенные эксперты. В противном случае есть риск получить штраф или другое административное взыскание.

КАК НЕЛЬЗЯ ПРАЗДНОВАТЬ В ПОМЕЩЕНИИ

Из-за пандемии COVID-19 привычное празднование Нового года уже не представляется возможным, поэтому необходимо принимать во внимание введенные властями ограничения и соблюдать меры социального дистанцирования, отмечает юрист фирмы Intellect Даниил Тюпич.

В частности, в Москве с 13 ноября 2020-го по 15 января 2021 года включительно в период с 23.00 до 6.00 запрещена работа ресторанов и кафе, напоминает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Ограничения, похожие на столичные, будут действовать в Астрахани, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Пензе, Ростове-на-Дону, Смоленске, Ставропольском крае, Туле, Тюмени, ХМАО-Югре, Челябинске, Ярославле, но список не окончательный. Во многих городах России еще открыт вопрос ограничений в период празднования Нового года, добавляет адвокат конторы "Бородин и Партнеры" Ольга Туренко.

В Санкт-Петербурге отсутствуют временные рамки работы кафе, поскольку она запрещена полностью. За нарушение правил рестораны могут оштрафовать по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации") на сумму до 300 тысяч рублей, а каждого из их посетителей – на сумму до 30 тысяч рублей, предупреждает адвокат коллегии Pen & Paper Александра Харина.

Однако, продолжает она, не везде действуют такие ограничения. К примеру, в Казани заведения питания будут открыты до трех часов ночи, а в Уфе — вплоть до самого утра. Отсутствует запрет на работу кафе в Воронеже и Воронежской области, добавляет Туренко, действуют только особые правила рассадки гостей с соблюдением дистанции.

Когда кафе закрыты, людям приходит в голову простой вариант: снять любое помещение для большой компании, а угощение и прочие атрибуты праздника заказать с доставкой.

Однако любая частная вечеринка с кейтерингом и большим количеством гостей подпадает под ограничения на проведение в новогоднюю ночь массовых развлекательных мероприятий и влечет наложение административных штрафов на их организаторов и участников (статья 20.6.1 КоАП РФ). Штраф для физических лиц составит от 1 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч, предупреждает Харина. "Представители Роспотребнадзора Санкт-Петербурга уже официально заявили, что проводят регулярный мониторинг соцсетей на предмет организации закрытых мероприятий. В новогоднюю ночь не исключено проведение рейдов с участием сотрудников полиции", — напоминает она.

Гости новогодних корпоративов должны будут носить маски и перчатки, а также соблюдать безопасное расстояние друг от друга, добавляет член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров. Средства индивидуальной защиты участникам мероприятия можно снимать только за столом. За нарушения при проведении любых мероприятий, в том числе корпоративов, предусмотрены административные наказания вплоть до приостановления деятельности такой организации. За нарушение масочно-перчаточного режима ей грозит штраф до 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении – приостановка деятельности организации на срок до 90 суток, подчеркивает он.

В большинстве регионов России отсутствует запрет на приглашение гостей, но вот в Оренбургской области по указу губернатора нельзя приводить домой для семейных мероприятий, ритуалов, поминальных обедов больше десяти человек, рассказала юрист компании "Генезис" Татьяна Мацукова.

В остальных регионах пригласить домой друзей и родственников можно. Тем не менее, если под видом семейного праздника проведен корпоратив, дискотека или иное развлекательное мероприятие, то его организаторы могут быть привлечены к административной ответственности, уточняет Харина.

ЗА ЧТО ОШТРАФУЮТ НА УЛИЦЕ

На момент публикации материала жесткий локдаун с запретом выхода на улицу нигде в России не был введен, так что возможны разные варианты встречи Нового года под открытым небом.

Но в большинстве городов массовые праздничные мероприятия ограничены или отменены – например, в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге. В Челябинске запрет коснулся только мероприятий в закрытых помещениях, отмечает Тюпич. Соответственно, штрафовать за прогулку большой компанией не будут. Однако, добавляет член Ассоциации юристов России Артем Коростелев, если собрание людей на улице будет иметь признаки организованного мероприятия, которые запрещены, например, в Москве, то организатора могут оштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.

Нужно выяснить и учитывать локальные правила. Например, в Санкт-Петербурге и Новосибирске для встреч на открытом воздухе действует ограничение максимальной численности в 50 человек, добавляет Харина.

Правила поведения во время таких прогулок тоже не нужно упускать из виду. Запуск фейерверков – любимая новогодняя забава — в новогоднюю ночь законом не запрещен. Но, как и в любой другой год, следует соблюдать правила осторожности. Практически в каждом городе для запуска пиротехнических изделий существуют безопасные площадки, списки которых можно найти на официальных сайтах ГУ МЧС и органов местного самоуправления, напоминает Харина. В Москве такие же послабления действуют и в рождественскую ночь.

В других городах также могут действовать особые правила для использования пиротехники в новогоднюю ночь, рассказывает Тюпич. В Нижнем Новгороде ее можно использовать в ночное время, то есть с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января; в Санкт-Петербурге запускать салюты в Новый год разрешается с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января календарного года; в Пермском крае "нормы о тишине" не распространяются "на действия граждан и юридических лиц при использовании ими пиротехнических средств в период с 23 часов 31 декабря текущего года до 7 часов 1 января следующего года (новогодняя ночь)". Эксперты рассказали, за какой фейерверк могут наказать в праздники

Однако в другие дни каникул будет действовать закон о тишине, за нарушение которого с 23.00 до 07.00 гражданам может грозить предупреждение или административный̆ штраф от 1 до 2 тысяч рублей̆, предупреждает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Отдельное наказание можно получить не только за шум, но и за использование пиротехники в общественных местах, уточняет он. Это расценивается как мелкое хулиганство и карается штрафом от 500 рублей до 1 тысячи рублей или административным арестом до 15 суток.

Кстати, продолжает Гавришев, не стоит шуметь, отмечая праздник дома. Это может спровоцировать соседей на вызов полицейских, которые выпишут штраф в том числе за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, если требования по безопасной дистанции между людьми в квартире нарушены.

Фейерверки попадают под действие норм о пожарной безопасности, которые действуют и в новогоднюю ночь, напоминает член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. Их нельзя использовать в помещениях, возле взрывоопасных объектов, на сцене, во время проведения митинга, возле объектов культурного наследия или кладбищ. В случае нарушения накладывается штраф в размере 2-3 тысяч рублей, а если возник пожар, то 4-5 тысяч рублей.

Кроме того, распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено и влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей, никаких исключений в праздничные дни не предусмотрено, подчеркивает Туренко.

"Полагаю, что, как и за шум в новогоднюю ночь, за распитие шампанского штрафовать не будут, но могут", — заключает Гавришев.