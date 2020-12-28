МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Уже через 10 лет с рынка востребованных профессий уйдут сразу несколько популярных сейчас в России специальностей, пишет газета "Известия" со ссылкой на президента сервиса по поиску работы SuperJob Алексея Захарова. В Госдуме сообщили о "приятном сюрпризе" для пенсионеров в 2021 году

Он назвал профессии, которые рискуют стать ненужными уже в ближайшие 10 лет.

Речь идет о бухгалтерах, водителях-дальнобойщиках и таксистах.

Захаров пояснил, что спрос на бухгалтеров резко снижается на фоне роста цифровизации и массового перехода на электронный документооборот.

Что касается водителей, то в будущем их могут вытеснить беспилотники.

"Все новые грузовые автомобили, которые будут сходить с конвейера, либо уже сейчас предусматривают возможность переоборудования для беспилотной эксплуатации, либо такая возможность всеми производителями будет реализована в самое ближайшее время", — рассказал он.

В ближайшие годы невостребованными на рынке труда могут оказаться преподаватели иностранных языков. Это также во многом объясняется развитием технологий.

Захаров подчеркнул, что изучение языков уже сейчас для многих россиян становится хобби, в то же время наблюдается рост эффективности электронных сервисов для перевода.