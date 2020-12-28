ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек — ПРАЙМ. Россия в борьбе с коронавирусом выбрала стратегию как можно более раннего выявления заболевания и как можно большего тестирования, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В России разрабатываются препараты для лечения COVID на основе антител

"Извечный спор — это объемы тестирования. Чем больше страна тестирует, тем больше новых случаев она выявляет, это очевидно. Все зависит от того, какую стратегию выбрала страна", — сказала Голикова в эфире Первого канала.

"Наша страна выбрала стратегию как можно более раннего выявления и как можно большего тестирования. У нас нормативно для всех регионов страны установлены показатели тестирования, которые, кстати говоря, исполняются, и мы их все время наращиваем", — добавила Голикова.

Вице-премьер также отметила, что возможности производства вакцины от коронавируса в РФ существенно возросли за декабрь. В гражданский оборот будет выпущено более 1 миллиона доз препарата — в 2,1 раза больше, чем предполагалось, сообщила она.

"Мы уже сейчас видим, что наши возможности с точки зрения организации производства вакцин и выпуска их в гражданский оборот за декабрь существенно возросли. С учетом сегодняшнего дня мы выпустим в гражданский оборот более 1 миллиона доз вакцины, которая будет доступна в декабре, доступна будет в январе. И это в 2,1 раза больше, чем мы предполагали, когда запускали масштабную вакцинацию", — заявила Голикова.

Вице-премьер также выразила надежду на то, что пандемия отступит в 2021 году. Уже сейчас абсолютное большинство регионов РФ находятся в стадии стабилизации по заболеваемости коронавирусом, сообщила Татьяна Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.