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Голикова назвала уровень смертности в России в 2020 году
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Смертность за январь-ноябрь 2020 года в России по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выше на 13,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "По данным Росстата, которые... ПРАЙМ, 28.12.2020
россия, татьяна голикова, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Смертность за январь-ноябрь 2020 года в России по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выше на 13,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"По данным Росстата, которые будут сегодня публиковать, смертность за январь-ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличится на 13,8%", — сказала Голикова на брифинге.
По ее словам, более половины прироста общей смертности, который произошел за этот период времени, приходится на COVID и его последствия.
"При этом я хочу обратить внимание, что более 81% прироста общей смертности, которая падает на этот период времени, приходится на ковид и последствия заболевания ковидом", — завила она в ходе брифинга.
Также вице-премьер рассказала о стратегии России в борьбе с коронавирусом.