МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Смертность за январь-ноябрь 2020 года в России по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выше на 13,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По данным Росстата, которые будут сегодня публиковать, смертность за январь-ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличится на 13,8%", — сказала Голикова на брифинге.

По ее словам, более половины прироста общей смертности, который произошел за этот период времени, приходится на COVID и его последствия.

"При этом я хочу обратить внимание, что более 81% прироста общей смертности, которая падает на этот период времени, приходится на ковид и последствия заболевания ковидом", — завила она в ходе брифинга.

Также вице-премьер рассказала о стратегии России в борьбе с коронавирусом.