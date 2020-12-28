МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Комбинированная вакцина от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca будет давать иммунитет на два года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что в настоящее время к тому компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент своей вакцины. Оксфордская вакцина буде двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата. В России разрабатывают препарат от COVID-19 на основе антител

"То есть клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина совершенно очевидно будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на 3-4 месяца, а, по крайней мере, на два года, хотя, безусловно, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально это доказать", — заявил Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".

Он пояснил, что если компонент вакцины вводится дважды, то при втором введении эффективность компонента резко падает. Если же использовать подход, когда первый и второй компонент при вакцинации различны и иммунитет, который выработался при первой вакцинации, не мешает второму компоненту, это приводит к очень высокой эффективности вакцинации и ее длительному действию. У AstraZeneca же просто не было двух различных компонентов, добавил Гинцбург.