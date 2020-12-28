МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Мутации коронавируса продолжатся, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет внимательно следить за новыми вариантами, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Эксперт рассказал о факторе, провоцирующем коронавирус

"Мутации (коронавируса — ред.) продолжатся, мутация — это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи", — сказала Керкхове на брифинге в понедельник.

Она отметила, что ВОЗ продолжит внимательно следить за новыми штаммами коронавируса и взаимодействовать с учеными по всему миру.

В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вариантами коронавируса. Он призвал страны оперативно делиться информацией с ВОЗ и другими государствами о новых штаммах. Обнаружено неожиданное последствие коронавируса

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.