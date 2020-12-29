МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Роскачество провело исследование крабовых палочек, по итогам которого назвало лучшие. В нем приняли участие образцы семи брендов: "Vici Приорити", "Меридиан", "Санта Бремор", "Каждый день", "Красная цена", "Русское море" и Aro. Об этом сообщила "Лента.ру". Новогодний стол россиян за последний год подорожал почти на 3%

Специалисты проверили образцы на наличие патогенных микроорганизмов, токсичных элементов и консервантов, а также исследовали органолептические свойства и соответствие требованиям маркировки.

Отмечается, что все без исключения участвовавшие в исследовании образцы полностью соответствуют требованиям законодательства и ГОСТа. При этом палочки "Vici Приорити" соответствуют также опережающим требованиям Роскачества и могут претендовать на российский знак качества.

Помимо этого, специалисты оценили содержание в образцах белка, крахмала, консервантов, красителей, соли и сои. Лучшие результаты показали "Vici Приорити" (4,75 балла из пяти) и "Меридиан" (4,7). Также в пятерку вошли "Санта-Бремор" (4,2 балла), "Каждый день" и "Красная цена" (по 4,15). Последнее место заняли крабовые палочки Aro с результатом 3,55 балла.