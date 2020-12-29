МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В преддверии новогодних праздников рост спроса в сегменте онлайн-торговли достиг более 60% и привел к сложностям с обработкой заказов. На задержки сроков доставки жалуются клиенты Wildberries, а шведская компания IKEA объявила о возможных проблемах с оформлением новых покупок и отключила калькулятор доставки. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Россияне назвали свои главные цели на новый год

По мнению экспертов, с каждым днем до конца года проблемы будут только усугубляться, особенно в условиях нехватки курьеров и возросшей конкуренции за персонал со стороны сервисов доставки еды. Один из клиентов Wildberries в Москве рассказал "Коммерсанту" о том, что его заказ задерживается уже на два дня сверх оговоренного срока доставки и компания продолжает уведомлять об отсрочках. На сайте IKEA появилось предупреждение о том, что из-за "технических сложностей" у некоторых пользователей могут возникнуть затруднения с оформлением заказов. Кроме того, в интернет-магазине IKEA перестал работать калькулятор доставки и пропала услуга доставки до двери в Москве.

Что же касается Ozon, то в период праздничного ажиотажа там быстро заканчиваются самые ходовые товары — например, елки, рассказывает представитель площадки. В компании объясняют это любовью россиян совершать такие покупки в последний момент.

Борис Овчинников, партнер аналитического агентства Data Insight, отметил, что в ноябре количество онлайн-заказов (без учета ресторанной еды и продуктов питания) выросло год к году на 60%, а в декабре динамика еще выше.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, в свою очередь, считает, что ситуацию с доставкой интернет-магазинами осложняют и операторы общепита. Дело в том, что из-за ограничений в офлайн они активно обслуживают потребителей через агрегаторы, увеличивая таким образом нагрузку на курьеров, нехватку которых сейчас испытывают почти все. Источник "Коммерсанта" среди операторов доставки также жаловался на дефицит курьеров.

В "М.Видео-Эльдорадо" указали, что компании удается справиться с возросшим интересом к их товарам из-за гибридной модели работы, которая позволяет локализовать около 60% товарных запасов в магазинах по всей России. Lamoda же сообщила, что к концу года точность доставки у них достигла рекордного значения — только 0,5% заказов было доставлено не вовремя. "Предновогодний рост спроса не является чем-то новым, и мы традиционно готовились к повышенной нагрузке заранее",- рассказывают там.

По мнению Михаила Бурмистрова, справиться с пиковой нагрузкой лучше смогут игроки с развитой сетью офлайн-точек за счет возможности забрать заказы самостоятельно, а проблемы онлайн-магазинов в ближайшие дни будут только нарастать. Он добавил, что уже сейчас ряд таких компаний не позволяют оформить заказ с доставкой в 2020 году.

Стоит отметить, что трудности с доставкой перед праздниками или в период высокого спроса возникают не впервые. Так, в декабре 2019 года покупатели жаловались на Ozon, который переносил дату доставки заказа в мобильном приложении и не укладывался в изначально обозначенные сроки. А этой весной возникали задержки с доставкой продуктов питания на несколько дней из-за наплыва клиентов на фоне начала пандемии коронавируса.