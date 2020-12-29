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В центре Москвы обокрали квартиру топ-менеджера "Газпромбанка"
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Неизвестные украли из квартиры топ-менеджера "Газпромбанка" в центре Москвы драгоценности на 15 миллионов рублей, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. "В... ПРАЙМ, 29.12.2020
газпромбанк, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Неизвестные украли из квартиры топ-менеджера "Газпромбанка" в центре Москвы драгоценности на 15 миллионов рублей, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
"В полицию о краже сообщила директор одного из управлений "Газпромбанка", обнаружившая пропажу украшений из сейфа в квартире в Гагаринском переулке в Москве на сумму около 15 миллионов рублей. Дверь квартиры и сейф при этом не были вскрыты", — сказал собеседник агентства.
Информацию о краже ювелирных изделий из сейфа в квартире в Гагаринском переулке подтвердили в московской полиции. Сумма ущерба устанавливается.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 9 по 28 декабря неизвестный свободным доступом проник в указанную квартиру, где из металлического сейфа (не вскрыт) совершил кражу ювелирных изделий", — сообщили в пресс-службе.