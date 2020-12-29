МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Неизвестные украли из квартиры топ-менеджера "Газпромбанка" в центре Москвы драгоценности на 15 миллионов рублей, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

"В полицию о краже сообщила директор одного из управлений "Газпромбанка", обнаружившая пропажу украшений из сейфа в квартире в Гагаринском переулке в Москве на сумму около 15 миллионов рублей. Дверь квартиры и сейф при этом не были вскрыты", — сказал собеседник агентства.

Информацию о краже ювелирных изделий из сейфа в квартире в Гагаринском переулке подтвердили в московской полиции. Сумма ущерба устанавливается.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 9 по 28 декабря неизвестный свободным доступом проник в указанную квартиру, где из металлического сейфа (не вскрыт) совершил кражу ювелирных изделий", — сообщили в пресс-службе.