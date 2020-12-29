КИЕВ, 29 дек — ПРАЙМ. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса гибридным оружием России против Украины. На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что безопасной вакцины от COVID-19 в РФ нет.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей дипломатии.

«Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности, существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они все равно свои запасы пополнят. И есть еще одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины», — сказал Кулеба в интервью изданию «День».

Также министр выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин когда-то покается за преступления против Украины и считает, что тот глава государства, который это сделает, откроет новую страницу взаимоотношений между странами. Украину добьют. Турция ждет момента для захвата рынка страны

«Я не говорил, какой президент, но такой визит обязательно будет… Я очень прошу не иронизировать над такими вещами, потому что это цель: что президент России, который покается за преступления его государства против Украины, откроет новую страницу отношений между нашими странами», — добавил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину от коронавируса в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, с COVAX уже подписаны технические документы на поставку 8 миллионов доз вакцины. COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.