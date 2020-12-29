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Венесуэла вакцинирует "Спутником V" десять миллионов граждан
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Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее, сообщила журналистам... ПРАЙМ, 29.12.2020
вакцина, спутник v, россия, венесуэла, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек — ПРАЙМ. Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее, сообщила журналистам вице-президент страны Делси Родригес.
Ее выступление транслировалось в эфире телеканала Telesur.
"Венесуэла только что подписала контракт для приобретения вакцины "Спутник V", мы находимся на первом этапе, контракт подписан для вакцинации 10 миллионов человек", — сообщила она.
"Это безопасная вакцина, для нас это шаг вперед. Мы готовы начать вакцинацию населения как можно скорее", — добавила она.
"Хочу поблагодарить наших венесуэльских коллег за подписание этого документа, это результат очень важной работы, реализованной венесуэльскими медиками в части испытаний (вакцины)", — сказал в свою очередь посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.