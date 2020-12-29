БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек — ПРАЙМ. Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации "Спутником V" 10 миллионов человек, рассчитывает начать прививать население как можно скорее, сообщила журналистам вице-президент страны Делси Родригес. Оценены шансы привитых "Спутником V" получить стерильный иммунитет

Ее выступление транслировалось в эфире телеканала Telesur.

"Венесуэла только что подписала контракт для приобретения вакцины "Спутник V", мы находимся на первом этапе, контракт подписан для вакцинации 10 миллионов человек", — сообщила она.

"Это безопасная вакцина, для нас это шаг вперед. Мы готовы начать вакцинацию населения как можно скорее", — добавила она.

"Хочу поблагодарить наших венесуэльских коллег за подписание этого документа, это результат очень важной работы, реализованной венесуэльскими медиками в части испытаний (вакцины)", — сказал в свою очередь посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.