МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления закрепляются "полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам".

Такие учреждения будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. По мнению законодателей, ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тысячи рублей, при этом цену будет устанавливать каждый регион.

Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый замглавы социального комитета СФ Валерий Рязанский напоминал ранее, что с 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей не существует, министерство внутренних дел РФ, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий. Однако упразднение медвытрезвителей негативно сказалось на общей криминогенной ситуации: в стране возросло число правонарушений, совершенных лицами в состоянии опьянения, а также преступлений, которые совершались в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за употребления алкоголя, сказал сенатор.