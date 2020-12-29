МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Вакцинные паспорта для людей, привившихся от коронавируса COVID-19, могут стать реальностью в мире уже в следующем году, они могут использоваться, например, для путешествий на самолетах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В России начнут выдавать паспорта вакцинированного от COVID-19

"Мы, безусловно, видим, что это (COVID-паспорта — ред.) будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие будут вводить более медленно. Безусловно, будут, в том числе, и перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам", — сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".

"Это некая реальность, к которой мы придем. Да, она немножко странно звучит сейчас, но, думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы, потому что факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными. Поэтому эти паспорта — то, что сейчас развивается во многих странах, станут частью нашей жизни в следующем году", — добавил он.

Во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что на сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.