Эксперт сказал, кому с января начнут отключать свет и воду за долг по ЖКХ
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Окончание с 1 января 2021 года моратория на начисление пеней и штрафов за неуплату по ЖКХ не означает, что всем должникам сразу начнут отключать электричество и воду. Сначала им высылается письменное уведомление о том, что за ними числится долг, причем такое уведомление должно быть вручено лично в руки и под роспись. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.
"На уплату долга по ресурсу дается определенное время — если потребитель погасил хотя бы часть долга, это уже становится поводом для того, чтобы его от ресурса не отключать", — уточняет эксперт.
Если же потребитель игнорирует первое предупреждение, он получает второе, и только потом УК может обратиться в суд с просьбой о взыскании долга.
"У каждого должника будет достаточно времени, чтобы погасить долг полностью или частично, не доводя ситуацию до крайней степени, когда УК отключает потребителя от ресурса или обращается в суд. Однако в особо запущенных случаях, когда на протяжении долгого времени (от трех месяцев до полугода) потребитель игнорирует предупреждения о том, что ему могут отключать свет или воду, разбираться могут начать уже судебные приставы", — отметил Минко.
По его словам, лучше до такой ситуации не доводить, и, начиная с нового года, постепенно выплачивать долги по услугам ЖКХ.
"Всегда можно найти определенный компромисс — представителям УК также не хочется лишать людей элементарных условий для комфортной жизни. Тем более, стоит учитывать, что повторное подключение к услугам довольно дорого стоит. Дешевле не допускать просрочек по ежемесячным платежам и постараться не копить долги", — заключает специалист.
https://1prime.ru/society/20201230/832706695.html