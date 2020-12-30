МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Окончание с 1 января 2021 года моратория на начисление пеней и штрафов за неуплату по ЖКХ не означает, что всем должникам сразу начнут отключать электричество и воду. Сначала им высылается письменное уведомление о том, что за ними числится долг, причем такое уведомление должно быть вручено лично в руки и под роспись. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко. Юрист рассказал, что делать, если плату за ЖКХ требуют сразу две компании

"На уплату долга по ресурсу дается определенное время — если потребитель погасил хотя бы часть долга, это уже становится поводом для того, чтобы его от ресурса не отключать", — уточняет эксперт.

Если же потребитель игнорирует первое предупреждение, он получает второе, и только потом УК может обратиться в суд с просьбой о взыскании долга.

"У каждого должника будет достаточно времени, чтобы погасить долг полностью или частично, не доводя ситуацию до крайней степени, когда УК отключает потребителя от ресурса или обращается в суд. Однако в особо запущенных случаях, когда на протяжении долгого времени (от трех месяцев до полугода) потребитель игнорирует предупреждения о том, что ему могут отключать свет или воду, разбираться могут начать уже судебные приставы", — отметил Минко.

По его словам, лучше до такой ситуации не доводить, и, начиная с нового года, постепенно выплачивать долги по услугам ЖКХ. В ФАС рассказали, насколько могут подорожать услуги ЖКХ в 2021-2023 годах

"Всегда можно найти определенный компромисс — представителям УК также не хочется лишать людей элементарных условий для комфортной жизни. Тем более, стоит учитывать, что повторное подключение к услугам довольно дорого стоит. Дешевле не допускать просрочек по ежемесячным платежам и постараться не копить долги", — заключает специалист.