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Голикова напомнила об отказе от алкоголя на несколько дней при вакцинации
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Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендует отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как... ПРАЙМ, 30.12.2020
вакцина, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендует отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Впоследствии вице-премьер РФ Татьяна Голикова посоветовала россиянам, которые сделают себе прививку от коронавируса, не употреблять алкоголь за три дня до этого и в течение трех дней после.
"Надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть. Это даже не потому что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что "набрасывается" на его иммунную систему. И конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь", — сказала Голикова в интервью РИА Новости.
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