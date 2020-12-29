МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Власти надеются, что уже в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19, сообщила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова. В Раде отказ от российской вакцины сочли "уничтожением народа"

"У них уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина в небольших партиях – порядка 30 тысяч – уже вышла в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты Российской Федерации – в Тульской области, Ростовской области, в Москве. И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы", — сказала вице-премьер.

На уточняющий вопрос, будет ли у россиян возможность выбирать с появлением каждой новой вакцины, Голикова ответила утвердительно. "Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет", — сообщила вице-премьер.

Две российские вакцины уже зарегистрированы Минздравом РФ: первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.

Еще одна вакцина находится в разработке Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая цельновирионная вакцина – в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года. На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса "Урал" – разработка завода "Медсинтез" в Свердловской области. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания продлятся еще около года.

Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

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