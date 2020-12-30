МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Значительно облегчить международные поездки во время пандемии смогут COVID-паспорта. Однако российский документ может быть не принят за границей, так как некоторые страны не признают российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщило информационное агентство URA.ru со ссылкой на мнение ведущего научного сотрудника Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывшего завлабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александра Чепурнова.

Он считает, что "главным вопросом является, как к этому отнесутся потенциальные контрагенты, то есть руководства других стран, а то мы может придумать какие угодно паспорта. А сочтут ли они, что с такими паспортами могут открыть для нас границу, это не факт и не от нас зависит".

По мнению заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова, "подобную проблему можно обойти, если COVID-паспорта выдавать не только привившимся". Он уверен, что "такие паспорта надо будет выдавать не только тем, кто вакцинировался, но и тем, у кого есть значимый, достоверный уровень антител". Нетесов напомнил, что уровень антител могут проверить в сертифицированных диагностических компаниях.

Президент "Уральской ассоциации туризма" Михаил Мальцев, в свою очередь, отметил, что введение COVID-паспортов активно обсуждается среди представителей туристических организаций из разных стран. Однако он предложил расширить эту идею и сделать "паспорт здоровья". "Это будет добровольное решение гражданина сделать тот, или иной документ, который будет требовать инвестиции в собственное здоровье, в исследование", — подытожил Мальцев.

Напомним, что ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что паспорт вакцинированного от коронавируса станет возможно получить уже в январе 2021 года на сайте госуслуг.