СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — ПРАЙМ. Обещание киевских властей сделать крымскую тему для России "адской" звучит как агрессия, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, отметив, что украинская сторона должна предоставить свои разъяснения насчет данного заявления. Власти сочли возможным строительство в Крыму горнолыжного курорта

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной", и пообещал, что Киев сделает ее такой. Кроме того, министр выразил убеждение, что однажды украинский флаг будет поднят над Симферополем.

"Мы привыкли к подобным заявлениям со стороны политических проходимцев, находящихся у власти на Украине, но когда подобные слова исходят из уст министра иностранных дел, то это звучит как агрессия. Украинская сторона должна предоставить свои разъяснения относительно данного заявления, так как речь идет о посягательстве на территориальную целостность России и открытой угрозе ее территории", — сказал Шеремет агентству.

По его словам, уже никто не в силах изменить ход истории и заставить крымчан отказаться от своей исторической родины России, а киевским властям «стоит намотать себе на ус, что Крым вернулся в Россию навсегда и обратного хода нет». В Крыму оценили украинский законопроект о запрете подачи воды

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".