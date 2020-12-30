МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Вакцина Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса будет преимущественно влиять на клеточный иммунитет, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. Власти рассказали, сколько доз вакцин произведено в России

"Мы пытаемся создать вакцину, которая влияет преимущественно на клеточный иммунитет, при этом обладает некоторым влиянием на антителообразование, но этот эффект не является превалирующим", — заявила она в эфире канала "Россия 24".

Также Скворцова надеется в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины.

"Она пока на доклинике. И мы надеемся, что мы где-то в конце первого квартала закончим доклинику в той мере, которая позволит выйти на клиническую фазу", — сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".

Скворцова также отметила, что клеточный иммунитет более длительный, чем гуморальный, он может длиться годами, а не месяцами.