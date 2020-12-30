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Скворцова рассказала о новой российской вакцине от ФМБА
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Вакцина Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса будет преимущественно влиять на клеточный иммунитет, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. "Мы... ПРАЙМ, 30.12.2020
коронавирус, вакцина, новости, здоровье, общество
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Вакцина Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса будет преимущественно влиять на клеточный иммунитет, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы пытаемся создать вакцину, которая влияет преимущественно на клеточный иммунитет, при этом обладает некоторым влиянием на антителообразование, но этот эффект не является превалирующим", — заявила она в эфире канала "Россия 24".
Также Скворцова надеется в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины.
"Она пока на доклинике. И мы надеемся, что мы где-то в конце первого квартала закончим доклинику в той мере, которая позволит выйти на клиническую фазу", — сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".
Скворцова также отметила, что клеточный иммунитет более длительный, чем гуморальный, он может длиться годами, а не месяцами.