МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. В связи с пандемией коронавируса, доступ граждан на Красную площадь ограничат с 18.00 31 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональный безопасности и противодействия коррупции. Исследование выявило, сколько работников выйдет в новогоднюю ночь

"В новогоднюю ночь доступ граждан на Красную площадь будет ограничен. Напоминаем, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и действием в городе режима повышенной готовности, общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2021 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления в настоящее время отменены. В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18.00 часов 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен", — рассказали в департаменте.

Также в департаменте поздравили москвичей с праздниками и пожелали воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей.

"Дорогие москвичи и гости столицы, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам здоровья, счастья и всего самого наилучшего! Просим проявить понимание и воздержаться в период новогодних каникул от посещения мест с массовым пребыванием людей", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в пресс-службе столичного ГУМВД, каток на Красной площади будет работать до 19.00 31 декабря.