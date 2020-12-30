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2020
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Попова назвала число повторных случаев заражения коронавирусом в мире
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В мире не более 50 человек с повторным заражением коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "При значительном нарушении иммунной системы человека у него может... ПРАЙМ, 30.12.2020
коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. В мире не более 50 человек с повторным заражением коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"При значительном нарушении иммунной системы человека у него может быть повторное заболевание (коронавирусом — ред.). Таких заболеваний в мире единицы…. Сегодня насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек", — рассказала Попова в эфире" России 24 ".