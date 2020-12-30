МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. В мире не более 50 человек с повторным заражением коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. СМИ: в Китае засекретили исследования о коронавирусе

"При значительном нарушении иммунной системы человека у него может быть повторное заболевание (коронавирусом — ред.). Таких заболеваний в мире единицы…. Сегодня насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек", — рассказала Попова в эфире" России 24 ".