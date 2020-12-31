МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Чтобы новогодние блюда, в частности, салаты оливье, подольше сохраняли свежесть, надо позаботиться об этом еще на стадии приготовления, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын. Росстат рассчитал стоимость новогоднего стола

"Оливье или другие многокомпонентные салаты можно хранить два-три дня. Первое правило – не заправлять их сразу же, делать это исключительно перед подачей. К тому же надо все готовить и держать раздельно: морковь, картофель и все остальное. Смешивать салат нужно также только перед заправкой. Замораживать такие салаты для сохранности не стоит. Домашняя заморозка далека от профессиональной шоковой, поэтому качество салата резко снизится. Можно морозить мясные ингредиенты, например, язык для оливье. Или что-то из рыбы и морепродуктов, те же кальмары", – сказал эксперт.

При этом листовые салаты вообще хранению не подлежат. Их можно быстро приготовить прямо перед подачей на стол. Соус к ним тоже можно приготовить очень быстро.

"Например, хрустящий салат айсберг. Резать его или рвать руками стоит прямо перед подачей на стол. Не делайте таких салатов много, а столько, сколько можете съесть за праздничным застольем", — посоветовал Синицын.

Он также поделился быстрым рецептом заправки "Цезарь" для такого салата. Необходимо смешать майонез с небольшим количеством пасты мисо, которая продается в магазинах, и этим соусом можно заправить блюдо с айсбергом.

Эксперт считает, что на протяжении нескольких дней питаться блюдами, приготовленными к Новому году, даже хорошо сохранившимися – это означает "себя не любить". Поэтому после праздничных застолий он посоветовал устраивать себе разгрузку и есть больше продуктов, улучшающих метаболизм и помогающих очищению организма.

"Стоит максимально обратить внимание на большое количество зелени. Она улучшает метаболизм, ее много не бывает. Если налегать на зелень, а не на салаты, то будет очень здорово. Помогут вам также биологические добавки: омега-3, куркума, имбирь, семена чиа, любые знакомые и полезные суперфуды или специи. Они улучшают метаболизм и способствуют детоксикации. А еще для разгрузки вашего организма лучше перейти на бульоны: предпочтительнее из индейки или перепелки", – рассказал Синицын.

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