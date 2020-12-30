МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Россиянам за новогодним столом советуют обратить внимание на пищу, богатую белком, клетчаткой и жирными кислотами: такие продукты способны замедлить всасывание спирта в кровь, рассказали РИА Новости в "СберЗдоровье" и "СберМаркете". Эксперты узнали, какие фермерские продукты россияне покупают на Новый год

"Во время новогоднего застолья откажитесь от легких закусок и среди праздничных блюд выбирайте пищу, богатую жирными кислотами: жирную морскую рыбу, авокадо, зеленые овощи и орехи. Обратите внимание на мясо и яйца — они богаты белком, а также на цельнозерновые продукты, овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки. Эти продукты способны замедлить всасывание спирта в кровь, предотвратив развитие интоксикации", – сказала диетолог из "СберЗдоровья" Маргарита Макуха.

Завтракать же после застолья лучше всего продуктами, которые богаты цинком, магнием, калием, витаминами группы В, аминокислотами и антиоксидантами, их можно найти в яичнице, протеиновом коктейле, банане и сухофруктах.

Эксперты также подсчитали стоимость "здоровой" продуктовой корзины — для компании из 4-5 человек она обойдется в 5502 рубля. В оздоровительный набор входит рыба, разные виды мяса и круп, орехи и несколько килограммов фруктов и овощей. "Такого набора продуктов хватит, чтобы восстановиться после праздников и приготовить вкусные и здоровые блюда", — заключили аналитики из "СберМаркета".

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