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Роспотребнадзор советует готовить самим майонез для заправки салатов
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Специалисты Роспотребнадзора советуют готовить майонез для заправки салатов самостоятельно, чтобы снизить калорийность блюд, об этом сообщается на сайте ведомства. Роспотребнадзор... ПРАЙМ, 31.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Специалисты Роспотребнадзора советуют готовить майонез для заправки салатов самостоятельно, чтобы снизить калорийность блюд, об этом сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор напомнил, что обилие зеленых листьев "не делает блюда автоматически низкокалорийными и полезными". Отмечается, что в двух столовых ложках майонеза, жирной сметаны и медово-горчичной заправки содержится 200 килокалорий.
"Один из способов снизить калорийность блюда с майонезом — приготовить майонез самостоятельно… Такой майонез станет источником пользы и настоящего вкуса", — говорится в сообщении.
Также специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать майонез в магазине. Подчеркивается, что в нем не должно быть много комков и пузырьков. Срок хранения не должен быть больше 30-45 дней в закрытой упаковке при температуре хранения не выше 10 градусов и 90-120 дней при температуре хранения от 10 до 18 градусов.
"Сейчас в магазинах можно встретить множество "легких" заправок, они действительно содержат меньше жиров, но слишком много соли и сахара, чтобы считаться полезными", — добавляется в сообщении.
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