МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Парковки в Москве 31 декабря будут работать в режиме будних дней, то есть они останутся платными. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Льготный период включится только 1 января и продолжится до 9 января. Кроме того, 10 января останутся бесплатными те парковки, где нет повышенного тарифа. Об этом заявлял глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Напомним, власти Москвы призывают таксистов не повышать цены в новогодние праздники.