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https://1prime.ru/society/20201231/832722585.html
Парковки в Москве сделали бесплатными до 9 января
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Парковки в Москве 31 декабря будут работать в режиме будних дней, то есть они останутся платными. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта... ПРАЙМ, 31.12.2020
парковка, новый год, новости, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Парковки в Москве 31 декабря будут работать в режиме будних дней, то есть они останутся платными. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Льготный период включится только 1 января и продолжится до 9 января. Кроме того, 10 января останутся бесплатными те парковки, где нет повышенного тарифа. Об этом заявлял глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Напомним, власти Москвы призывают таксистов не повышать цены в новогодние праздники.