Аналитики российского сервиса по поиску специалистов и клиентов Profi.ru провели исследование (копия есть у ПРАЙМ) и выяснили, как у специалистов разных профессий изменились доходы, география работы и отношение к наемному труду в непростом 2020 году. Отметим, что данный опрос, в котором приняли участие специалисты из разных сфер: мастера красоты, специалисты по ремонту и репетиторы, был проведен в декабре среди 1 240 респондентов из России.

МАСТЕРА КРАСОТЫ

Согласно данным вышеупомянутого исследования, сильнее прочих ощутили последствия пандемии мастера красоты. Так, 64% респондентов заявили, что работы в этом году стало меньше. 17% опрошенных не заметили изменений в объеме работы, а 13% отметили, что количество работы увеличилось в сравнении с прошлым годом.

Несмотря на ограничения, 15% мастеров красоты, принявших участие в опросе, рассказали, что в 2020 году заработали больше, чем в 2019, 35% — столько же. Половина (50%) опрошенных все же ощутили уменьшение дохода. Среди причин специалисты назвали пандемию и снижение цен на их услуги. На последнее обстоятельство обратили внимание 55% респондентов — в этом году клиенты готовы платить за их услуги меньше, 30% считают, что столько же, 15% — больше.

МАСТЕРА РЕМОНТА

У мастеров ремонта сильнее других изменилась география работы — 27% респондентов стали выезжать на заказы даже далеко от дома, а 12% участников опроса, наоборот, работают только в пределах своего района. Для половины (49%) респондентов пандемия не сказалась на географии работы — она не изменилась в текущем году.

В 2020 году по мнению большинства специалистов в сфере ремонта объем работы изменился: 33% респондентов считают, что работы стало больше, 34% — меньше, а 24% участников опроса работают столько же, сколько и в прошлом году.

Почти треть (31%) опрошенных в этом году расширили спектр своих услуг. Среди причин специалисты упомянули снижение количества заказов по основной специальности, желание научиться новому, повышение квалификации, рост спроса на услуги по ремонту и нехватка рабочих из-за пандемии. У 46% респондентов перечень услуг остался прежним, а 14% — отказались от некоторых услуг.

Из общего числа опрошенных больше половины (56%) специалистов сохранили свои цены на уровне прошлого года, 22% — повысили, 19% — снизили. При этом 38% опрошенных в 2020-м заработали меньше, чем в 2019-м, у 36% мастеров доход не изменился, а 27% — увеличили свой доход в текущем году.

РЕПЕТИТОРЫ

Этот год стал знаковым для дистанционного обучения: на него перешли больше половины опрошенных — 51%. Ещё 29% давно работают дистанционно, только 15% по-прежнему проводят занятия офлайн.

Людмила Николаевна, репетитор по русскому языку с сервиса Profi.ru, сказала, что "трудно было переключиться на дистанционное обучение. Не знала, как организовать работу, как демонстрировать материал, как проверять домашнее задание. Понадобилось два месяца, чтобы полностью перестроиться. Сейчас всё отлично, даже лучше, чем я могла предположить".

В исследовании отмечается, что, несмотря на новый формат, 38% респондентов считают, что работы стало меньше, 30% — что больше, а у 26% — осталось столько же.

Из общего числа опрошенных репетиторов 32% повысили цены на свои услуги, еще 11% отметили, что цены пришлось снизить, а 55% сохранили свои цены на уровне прошлого года.

Помимо этого, стало известно о том, что общий доход за год снизился у 40% опрошенных, 34% — заработали столько же, а 26% — больше, чем годом раньше.