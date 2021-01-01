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В России меняются правила использования пиротехники
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Применение пиротехнических изделий запрещается на территории России с 1 января 2021 года при проведении митингов и демонстраций, а также шествий и пикетирования. "Применение... ПРАЙМ, 01.01.2021
пиротехника, россия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Применение пиротехнических изделий запрещается на территории России с 1 января 2021 года при проведении митингов и демонстраций, а также шествий и пикетирования.
"Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских огней, соответствующих l классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", запрещается во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования", — говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.
Подчеркивается, что запрет на использование пиротехники также распространяется на кровли зданий, балконы и лоджии домов, объекты культурного наследия народов РФ, памятники истории, кладбища, заповедники, заказники и национальные парки.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.