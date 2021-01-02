МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Направлением-лидером внутреннего зимнего туризма у состоятельных россиян стал Санкт-Петербург, а самым востребованным курортом оказались Мальдивы, говорится в исследовании компании по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS банка "Русский Стандарт". Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости. Россия стала одним из лидеров среди G20 по тратам на путешествия

"В сложившихся из-за пандемии условиях россияне стали внимательнее присматриваться к городам на карте России. Все чаще, планируя отпуск или каникулы, состоятельные клиенты отдают предпочтение внутреннему туризму. Топ-5 направлений (в РФ — ред.), на которые оформлено наибольшее количество путевок,… выглядит следующим образом: Санкт-Петербург, Карелия, Алтай, Краснодарский край (Сочи) и Камчатка", — выяснили в компании.

Авторы исследования отмечают, что пандемия заметно сказалась на туристических предпочтениях. Планируя свой отпуск, люди стараются свести все риски, связанные с ограничениями из-за коронавируса, к минимуму. Однако некоторые состоятельные россияне все-таки решили не отказываться от заграничных путешествий.

"В новогоднем сезоне 2020-2021 лидером (вне РФ — ред.) по количеству оформленных путевок стали Мальдивы. Отдых на песчаных пляжах этого архипелага в Индийском океане выбрали в качестве места новогодних каникул большинство клиентов", — показало исследование.

На втором месте по востребованности оказались ОАЭ, в частности, Дубай. В город небоскребов, бутиков и пятизвездочных отелей едут за интересными экскурсиями и теплым климатом. Третье место – у одного из самых популярных у романтиков мест – Сейшелы. Острова в Индийском океане с первозданной природой и густыми тропическими лесами давно стали излюбленным направлением у желающих убежать от холодной зимы. На четвертом месте по востребованности у состоятельных клиентов перед новогодними каникулами оказался Занзибар. И, наконец, на пятом месте – Турция.