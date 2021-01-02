МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 26 301, до 3 212 637, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 26 301 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 889 (14,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 212 637 случаев заболевания.

Темп прироста составляет 0,8%.Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 5452, Санкт-Петербурге — 3742, Подмосковье — 1564, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1 Москва — 5452, 2 Санкт-Петербург — 3742, 3 Московская область — 1564", — говорится в сообщении.

За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп распространения болезни — в Туве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,1%, 3. Еврейская автономная область 0,4%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 18 897 человек после COVID-19, за все время — 2 599 035, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 897 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 2 599 035", — говорится в сообщении. В частности, в Москве — 6107, в Подмосковье — 1155, в Санкт-Петербурге — 945.

За сутки в России подтверждены 447 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 58 002, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 447 смертей… За весь период по России умерло 58 002 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве и Санкт-Петербурге — по 76 смертей, в Свердловской области — 17.