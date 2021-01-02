МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, зафиксирован во Вьетнаме, сообщает местное издание VN Express. В ВОЗ предрекли продолжение мутаций коронавируса

Сообщается, что новый штамм был обнаружен у гражданки Вьетнама, которая 22 декабря вернулась из Великобритании.

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

По данным вьетнамских властей, всего с начала пандемии в стране выявлены 1474 случая заражения коронавирусом, скончались 35 пациентов.