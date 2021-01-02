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Во Вьетнаме обнаружен первый случай заражения "британским" коронавирусом
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Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, зафиксирован во Вьетнаме, сообщает местное издание VN Express. Сообщается, что новый штамм был... ПРАЙМ, 02.01.2021
вьетнам, пандемия коронавируса, новости, мировая экономика, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, зафиксирован во Вьетнаме, сообщает местное издание VN Express.
Сообщается, что новый штамм был обнаружен у гражданки Вьетнама, которая 22 декабря вернулась из Великобритании.
Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
По данным вьетнамских властей, всего с начала пандемии в стране выявлены 1474 случая заражения коронавирусом, скончались 35 пациентов.