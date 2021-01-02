МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. МЧС призывает россиян соблюдать максимальную безопасность при запуске пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники. В МЧС подтвердили право россиян готовить шашлыки на дачах

"В период предстоящих праздников пиротехнику нужно запускать на специально отведенных площадках. Они определены в каждом субъекте с учетом безопасного расстояния от жилых домов, линий электропередачи, заправочных станций и деревьев", — сообщили РИА Новости в МЧС РФ.

В ведомстве призвали быть аккуратными и ответственными "в вопросах противопожарной безопасности".

Спасатели отметили, что новая редакция правил противопожарного режима в РФ дополнена разделом по обеспечению безопасности при применении пиротехнических изделий. Также введены положения по использованию пиротехники на концертах и других массовых мероприятиях.

С 1 января 2021 года в России вступили в действие новые правила противопожарного режима. После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.