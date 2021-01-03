МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Переход на новый расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России позволит правительству фальсифицировать статистику по бедным. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, сообщает REGNUM. В России увеличены МРОТ и прожиточный минимум

"Отрыв сегодня прожиточного минимума от МРОТ позволит в будущем правительству фальсифицировать цифры количества бедного населения, оно у нас будет снижаться, несмотря на то, что уровень жизни, зарплаты будут реально падать. Вот такой интересный статистический феномен, к которому нас правительство РФ продвигает", — заявил парламентарий.

С 1 января 2021 года МРОТ и прожиточный минимум в России будет рассчитываться по-новому. Страна отказывается от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления, показатель определяется как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ на 2021 год устанавливается на уровне 42% медианной зарплаты по России.

"Мы якобы переходим на некие европейские принципы. Если по прежнему варианту гарантировалось, что прожиточный минимум и одновременно МРОТ вырастут на 10%, то после перехода к так называемому европейскому варианту получается рост прожиточного минимума на 3,7%, а МРОТа на 5,5%, то есть минимум в два раза ниже, чем предполагалось. И вместо 1100 рублей, как должны были добавиться в первом случае, мы получаем 200 рублей по прожиточному минимуму и 400 рублей по МРОТ", — подсчитал Алексей Куринный.