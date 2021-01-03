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В Москве откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о начале вакцинации от COVID-19 для новых категорий москвичей. В частности, с понедельника, 4 января, открывается запись на... ПРАЙМ, 03.01.2021
коронавирус, вакцинация, москва, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о начале вакцинации от COVID-19 для новых категорий москвичей.
В частности, с понедельника, 4 января, открывается запись на прививку для работников банковского и финансового сектора, а также для служащих в органах власти и бюджетных учреждений. Это служащие федерального, регионального и муниципального уровней.
"Напомню, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных",- пишет Собянин.
Градоначальник 1 января говорил о том, что в городе уже свыше 100 тысяч человек записались на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Сделали прививку — около 50 тысяч человек.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял о том, что всего в стране привито от COVID-19 более 800 тысяч человек.