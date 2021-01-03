МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. "Российская газета" опубликовала список десяти самых перспективных специальностей в вузах России. Правительство выделит средства на IT-курсы для преподавателей вузов

На первом месте в рейтинге находится направление "Медиакоммуникации", которое, как отмечается в материале, является ближайшим конкурентом традиционной журналистики.

Данное направление является новым и очень перспективным, отметил в беседе с "РГ" руководитель образовательной программы "Медиакоммуникации" ВШЭ Александр Куприянов.

"Направление "Медиакоммуникации" — междисциплинарное, новое и очень перспективное. Кем вы будете работать, если выберете "медиакоммуникации"? Можете быть журналистом, продюсером, разработчиком новых медиапродуктов, заниматься диджитал-маркетингом… Список большой", — заявил Куприянов.

Руководитель программы отметил, что студенты изучают медиаэкономику, управление проектами, основы драматургии, UI/UX и по завершении обучения могут работать с данными и визуализировать их, создавать медиапродукт в любом современном формате. Два российских вуза снизят стоимость обучения на "удаленке"

Вторую строчу занимает направление "Речеведческая экспертиза". Согласно материалу "РГ", данное направление сочетает в себе особенности юриспруденции и лингвистики. Освоив ее, выпускники смогут проводить анализ письменной или устной речи и тем самым помогать, напрмер, в расследовании преступлений.

На третье место рейтинга издание поместило специальность "Инженерно-ориентированная физика".

В пятерку вошли также "Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение" и "Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук".

Кроме того, в списке присутствуют такие направления, как "Организация информационного производства", "Искусственный интеллект и разработка программных продуктов", "Мехатроника и робототехника", "Международные отношения в Арктике", "Политические и социальные коммуникации в пространстве Российской Арктики" и "История России. Историко-культурный туризм".

Отмечается, что большая часть специальностей, даже гуманитарные, так или иначе связана с "цифрой".