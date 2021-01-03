Названы самые перспективные специальности в российских вузах
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. "Российская газета" опубликовала список десяти самых перспективных специальностей в вузах России.
На первом месте в рейтинге находится направление "Медиакоммуникации", которое, как отмечается в материале, является ближайшим конкурентом традиционной журналистики.
Данное направление является новым и очень перспективным, отметил в беседе с "РГ" руководитель образовательной программы "Медиакоммуникации" ВШЭ Александр Куприянов.
"Направление "Медиакоммуникации" — междисциплинарное, новое и очень перспективное. Кем вы будете работать, если выберете "медиакоммуникации"? Можете быть журналистом, продюсером, разработчиком новых медиапродуктов, заниматься диджитал-маркетингом… Список большой", — заявил Куприянов.
Руководитель программы отметил, что студенты изучают медиаэкономику, управление проектами, основы драматургии, UI/UX и по завершении обучения могут работать с данными и визуализировать их, создавать медиапродукт в любом современном формате.
Вторую строчу занимает направление "Речеведческая экспертиза". Согласно материалу "РГ", данное направление сочетает в себе особенности юриспруденции и лингвистики. Освоив ее, выпускники смогут проводить анализ письменной или устной речи и тем самым помогать, напрмер, в расследовании преступлений.
На третье место рейтинга издание поместило специальность "Инженерно-ориентированная физика".
В пятерку вошли также "Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение" и "Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук".
Кроме того, в списке присутствуют такие направления, как "Организация информационного производства", "Искусственный интеллект и разработка программных продуктов", "Мехатроника и робототехника", "Международные отношения в Арктике", "Политические и социальные коммуникации в пространстве Российской Арктики" и "История России. Историко-культурный туризм".
Отмечается, что большая часть специальностей, даже гуманитарные, так или иначе связана с "цифрой".
https://1prime.ru/society/20210103/832739889.html