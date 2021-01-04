МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Самые необычные тревожные вызовы в новогодние праздники были названы генеральным директором компании «Delta Системы безопасности» Андреем Цыбаковым в его комментарии для РИА Новости.

Он отметил, что за время новогодних каникул, с 25 декабря по 10 января, в среднем осуществляется около 30 тысяч выездов. Почти 70% вызовов происходит в дневное время суток. Наибольшее число из них приходится на бары, кафе и рестораны (31,5% случаев), продуктовые магазины (28%), непродовольственные магазины (17%).

Цыбаков рассказал, что самыми необычными поводами для тревожных вызовов в эти праздничные дни были драки Дедов Морозов и Снегурочек, конфликты за право запустить фейерверк или спеть песню в караоке, а также кража сигарет на пять тысяч рублей.

Эксперт добавил, что по типам правонарушений в новогодние праздники лидирует хулиганство — 51% случаев. Нарушение общественного порядка происходит в 24% случаев, а на незаконное проникновение приходится 13% тревожных вызовов.